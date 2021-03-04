Başkan Kılıç: “Esnaflarımız Bafra'mızın kalbidir”

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, ilçe esnafını ziyaret ederek ‘hayırlı işler' temennisinde bulundu. Bafra'nın geleceği için tüm güçleriyle gece-gündüz çalışmaya devam ettiklerini belirten ve belediye olarak yürütülen çalışmalar hakkında vatandaşları bilgilendiren Başkan Kılıç, “Esnaflarımız yaşadığımız şehrin kalbidir. Bafra'mızı hep birlikte el ele gönül gönülle daha güzel yerlere taşıyoruz” dedi.

Belediye Meclis Üyesi Murat Cevahir'in de eşlik ettiği ziyaretlerde Başkan Hamit Kılıç, pandemi dolayısıyla esnafa maske, sosyal mesafe, hijyen kurallarına uyulması konusunda hassasiyet gösterilmesi yönündeki çağrısını yineledi.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Esnaflarımızla zor zamanları hep birbirimize destek olarak aştık, yine öyle yapıyoruz. Kendileriyle sık sık bir araya gelerek onlarla birçok konuyu istişare ediyor, fikir alışverişinde bulunuyoruz. Ziyaretlerimizde ayrıca Bafra'mız için yaptığımız çalışmalar ve önümüzdeki dönemlerde hayata geçireceğimiz projelerimizi de anlatma fırsatı buluyoruz. Çünkü hemşehrilerimizle bütünleşerek yapılacak hizmetlerin daha verimli ve daha isabetli olacağını biliyoruz. Esnafımızla işleri hakkında konuşuyoruz. Onların bizlerden beklentilerini dinliyoruz. Biz de kendimizi anlatma fırsatı buluyoruz. Ziyaretlerimiz çok olumlu geçiyor. Belediyemizi ilgilendiren konularda istişare ederek onları çözüme kavuşturuyoruz. Salgın sürecindeyiz. Bizler de buna hassasiyet gösteriyoruz ve esnafımızın, vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. İnşallah bu dönemler de bitecek. Bafra Belediyesi olarak, ilçemizi hep birlikte el ele gönül gönülle daha güzel yerlere taşıyoruz. Bu yöndeki içten ve azimli gayretimiz devam edecek. Güler yüzlü ve sıcak sohbetleriyle bizi misafir eden esnaf kardeşlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.