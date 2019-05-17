Başkan Kılıç: "Halka hizmet Hakk'a hizmet"

Bafra Belediyesi Ramazan ayı münasebetiyle 2 ayrı noktadan yaklaşık 2 bin kişilik iftar yemeği dağıtıyor. Dağıtımlar Kavakpınar Mahallesi Muhtarlığı önünden ve Belediye Aşevi'nden yapılıyor. Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Kavakpınar Mahallesi'ndeki dağıtım noktasını ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti ve yemek dağıtımında bulundu.

Yemek dağıtımı sonrası açıklamada bulunan Başkan Kılıç, “Mübarek Ramazan ayının manevi iklimini azami ölçülerde halkımızla birlikte yaşamaya çalışıyoruz. Ülke ve millet olarak bu iklimi sevgi, kardeşlik ve yardımlaşma içerisinde her zaman şükürler olsun en iyi şekilde yaşıyoruz. Bafra Belediyesi olarak biz de bu anlamda ne yapılması gerekirse yapmaya gayret gösteriyoruz. İki ayrı noktamızda ihtiyaç sahiplerimize 2 bin kişilik yemek dağıtımı yapıyoruz. Dağıtımda en az 4 çeşit yemek ve yanında ekmek verilmekte. Geçtiğimiz günlerde Aşevimizi ziyaret edip bizzat yemek dağıtımında bulunup akşam da Aşevimizde halkımızla birlikte iftar yapmıştık. Şimdi de Kavakpınar Mahalle Muhtarlığımız da bulunan dağıtım noktasına gelerek hem incelemelerde bulundum, hem vatandaşlarımızla sohbet ettim hem de yemek dağıtımını çalışma arkadaşlarımız ve muhtarlarımızla birlikte gerçekleştirdik. Halka hizmet, Hakk'a hizmet gayesi ile gerçekleştirmeye çalıştığımız bu hizmetlerimizde emeği olan çalışma arkadaşlarıma, personelimize, mahalle muhtarımız Salim Ocak olmak üzere muhtarlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Kılıç'ın ziyaretinde Kavakpınar Mahallesi Muhtarı Salim Ocak, Büyükcami Mahallesi Muhtarı Salih Zeki Nayır, Tabakhane Mahallesi Muhtarı Serdar Gürpınar, Fevzi Çakmak Mahalle Muhtarı Gültekin Sözen, Bafra Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Öztürk Doğutaş bulundu.