İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ba?kan K?l??: ?Hayvanlar bize Allah'?n emaneti?

Bafra Belediye Ba?kan? Hamit K?l??, ?Hayvanlar bize Allah’?n emaneti.

Bafra Belediye Ba?kan? Hamit K?l??, ?Hayvanlar bize Allah'?n emaneti. Yarat?lan? yaratandan ?t?r? sevmek bizim d?sturumuz? dedi.


Bafra Belediye Ba?kan? Hamit K?l??, Sokak Hayvanlar? Rehabilitasyon ve Bak?m Merkezinde incelemelerde bulundu. Bafra Do?a ve Hayvan Severler Derne?i Ba?kan? Zebur Deniz ve Bafral? hayvanseverler ile birlikte ger?ekle?en inceleme ziyaretinde ayr?ca de?i?ik noktalarda bulunan sokak hayvanlar? besleme noktalar? da g?zden ge?irildi.


Sokak Hayvanlar? Rehabilitasyon ve Bak?m Merkezinde Bafral? hayvan dostlar? ile isti?arelerde bulunan ve ortak fikirleri hayata ge?irmek i?in gerekli i?lemleri ba?latan Bafra Belediye Ba?kan? Hamit K?l??, incelemelerin ard?ndan ?unlar? s?yledi:


?Yarat?lan? yaratandan ?t?r? sevmek bizim d?sturumuz. Her canl?n?n ya?am hakk? oldu?una ve bizlerin buna sayg? g?stermemiz gerekti?ine inan?yoruz. Belediyemiz Sokak Hayvanlar? Rehabilitasyon ve Bak?m Merkezindeki her uygulama bu ger?ek ????? i?inde ger?ekle?iyor. Bundan kimsenin ??phesi olmas?n. Sokak Hayvanlar?m?z bizlere y?ce Allah'?n emaneti. Toplumumuzun t?m kesimlerini temin ederiz ki her ?al??mam?z bu inan? ?????nda hayat buluyor. Her konuda oldu?u gibi sokak hayvanlar? konusunda da her t?rl? yap?c? ele?tiriye ve isti?areye a????z. Merkezimiz halk?m?z?n ziyaretine a??k, t?m hayvanseverlerimizi bekliyoruz.?

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.