Başkan Kılıç: "Hep birlikte Termemizi daha ilerilere taşıyacağız"

Muhtarlarla istişarede bulunan Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Hep birlikte ilçemizi daha ilerilere taşıyacağız" dedi.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç ilçeye bağlı 82 mahalle muhtarı ile bir araya gelerek istişare toplantısı düzenledi. 2019 yılının muhtarlarla yapılan son istişare toplantısında mahallelerde yaşanan sorunlarını tespit etmek ve muhtarların önerilerini almak amaçlandı.

Söz konusu toplantıları düzenli bir şekilde gerçekleştirdiklerini ve bu toplantıların kendileri için bir yol haritası niteliği taşıdığını belirten Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Birlik ve beraberlik içerisinde hizmet kalitemizi muazzam boyutlara taşıyacağız. Hep birlikte Termemizi daha ilerilere taşıyacağız. Yerel seçimlerin ardından 9 aylık süreci tamamladık. Yol ortağımız siz değerli muhtarlarımızla en kılcal damarlara kadar inerek, ilçemize daha iyi nasıl hizmet ederiz, bunların kaygısını taşıyarak hareket ediyoruz. Her sorunu birlikte istişare ederek bu şehri yönetmeye talip olduk. Bunu gerçekleştirmek için hem vatandaşlarımıza hem size kapımız daima açık. Ayrıca düzenli hale getirdiğimiz bu toplantılarla sizlerle daha iyi iletişim kurarak, devamlı dirsek temasında bulunarak hizmet anlayışımızı hiç kimseyi kimseden ayırmadan yapıyoruz. 7 gün 24 saat ilçe sakinlerimizin emrindeyiz" diye konuştu.

Terme Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleştirilen istişare toplantısına Terme Belediyesi Başkan Yardımcısı Kemal Alemdar, AK Parti Terme İlçe Başkanı İbrahim Ar, Terme Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Dinç, belediye birim müdürleri ve mahalle muhtarları katıldı.