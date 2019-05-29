Başkan Kılıç: "Hepimiz ilçemizin hizmetkarlarıyız"

Belediye personeli iftarda bir araya gelen Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Hepimiz ilçemizin hizmetkarlarıyız" dedi.

İftar sofrasında bir araya gelmek ve Ramazan ayının manevi iklimini birlikte yaşamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kılıç, “Belediyede görev yapan tüm arkadaşlarımız ile aynı çatı altında bir aile gibiyiz. Onun için bu akşam bu geniş mekanda birlikte olmak istedik. Rahmet ve bereket ayı Ramazan-ı Şerifte böyle güzel sofrada bir araya gelmek ve kaynaşmak bizleri çok mutlu ediyor. Ramazan ayının rahmetini personelimizle bir araya gelerek paylaşalım istedik. Daha önceki buluşmalarımızda da ifade etmiştim, benim sizlerden ricam, belediye hizmetlerinin yürütülmesi sırasında insanlarla iç içe olmanız nedeni ile vatandaşlarımızla empatide bulunmanız. Sizler vatandaşlarımızın arasında çalışmalarınızı yürütürken Bafra Belediyesinin ve belediye başkanının birer temsilcisisiniz. İşlerimizi yaparken ona göre yapmanızı rica ediyorum. Hepimiz ilçemizin hizmetkarlarıyız. Bu anlamda sabırlı ve gayretli çalışmalarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Baframıza hep birlikte hizmet ediyoruz, sizlerin bu hizmetlerde büyük emeği var. Bu akşam sağladığınız güzel katılım nedeni ile hepinize teşekkür ediyorum. Daha nice Ramazanlarda beraber olmak dileği ile şimdiden hepinize hayırlı bayramlar diliyorum" diye konuştu.

Konuşmanın ardından iftar programı çay sohbeti ile devam etti.

Bafra Davet ve Toplantı Merkezinde gerçekleşen iftar yemeğine Başkan Yardımcıları Ahmet Tokgöz, Şaban Hüryaşar, birim müdürleri, belediye personeli ve aileleri katıldı.