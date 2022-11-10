Başkan Kılıç: “Hizmetlerimize ortak akıl yön veriyor”

Ortak akıl ile ilçemize daha iyi hizmet verebilmek için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan Hamit Kılıç, ‘Ortak Akıl Buluşmaları' çerçevesinde bu kez eczacılarla bir araya geldi. Bafra Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen toplantıda Başkan Kılıç, yaptıkları çalışmalar ve projelerle ilgili bilgilendirmelerde bulundu, eczacıların düşüncelerini, talep ve tavsiyelerini dinledi.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Başkan Kılıç, “Çoğulcu hizmet anlayışımızın bir gereği olarak daha önce görev yapmış belediye başkanlarımızla başlattığımız Ortak Akıl Buluşmalarımızda ‘Bafra'mız için neler yapabiliriz?' sorusuna cevap aramaya devam ediyoruz Bu akşam Ortak Akıl Buluşmalarımızı eczacılarımızla sürdürdük. Kendileri sağ olsunlar davetimize icabet ettiler. Oldukça yararlı bir toplantı olduğunu düşünüyorum. Baframıza yapacağımız her dokunuşa ortak akıl yön veriyor. Ortak akıl ile Bafra'mıza daha iyi hizmet verebilmek için çalışmaya devam edeceğiz. Toplantımıza katılarak düşüncelerini ve tavsiyelerini bizlerle paylaşma nezaketini gösteren saygıdeğer eczacılarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Toplantıya Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Tokgöz ve Şaban Hüryaşar da katıldı.