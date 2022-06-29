Başkan Kılıç: “İlçemiz için var gücümüzle çalışıyoruz”

SAMSUN (İHA) – Geçmiş Mahallesi'nden gelen ziyaretçilerini kabul eden Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, “İlçemizin 82 mahallesinde herkese eşit hizmet götürebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç'ı makamında ziyaret eden Geçmiş Mahallesi Muhtarı Seyfettin Özcan ve ihtiyar heyeti yapılan hizmet ve yatırımlardan dolayı duydukları memnuniyeti ileterek, Başkan Kılıç'a çiçek takdim etti.

Terme Belediyesi'nin mahallesine yaptığı hizmetlerden dolayı şahsı ve mahallesi adına Başkan Kılıç'a teşekkür eden Geçmiş Muhtarı Seyfettin Özcan, "Biz daha öncesinden mahallemizde görmek isteğimiz hizmetleri başkanımıza ilettik. Mahallemizin ihtiyaçları sırasıyla tek tek giderildi. Bu hizmetlerden dolayı Başkanımız Sayın Ali Kılıç'a mahallemiz adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kılıç, "Sayın muhtarım ihtiyar heyeti ile bizi ziyaret ederek onurlandırdı. Biz görevimizi en güzel şekilde yerine getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vazifemizi yerine getiriyoruz. İlçemizin 82 mahallesinde herkese eşit hizmet götürebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bütün mahallelerimizde acil çözülmesi gereken konuları tespit edip, öncelik sırasına göre hayata geçiriyoruz. İlçemizi daha ileriye taşımak için hep birlikte var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bizler ekip olarak üzerimize düşen ne hizmet var ise onları yerine getirmenin gayreti içindeyiz” şeklinde konuştu.