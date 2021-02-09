Başkan Kılıç: "İlçemizin içme suyu meselesi bizler için oldukça önemli"

Bafra'nın içme suyu konusunu oldukça önemsediklerini belirten Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, sonuç odaklı gelişmelerin yaşandığını, altyapı da dâhil olmak üzere kalıcı çözümlerin hayata geçirileceğini ifade etti.

35 mahallenin su sorunun giderileceğini belirten, Başkan Kılıç, “Bilindiği üzere Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Hacıoğlu İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin açılışı yapıldı. Başlangıcından itibaren proje üzerinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Tesis 24'ü Bafra'nın 2'si ise Alaçam ilçemizin olmak üzere 26 mahalleye hitap ederek içme suyu sorunun ortadan kalkmasını sağladı. Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Sayın Dr. Bahattin Yanık ile yaptığımız görüşme sonucunda Hacıoğlu içme suyu grubunda saniyede yaklaşık 10 m3 su fazlalığı inşallah Hüseyinbeyli Mahallemizdeki batı yakası içme suyuna 10 Km'lik hat ile bağlantı yapılacak. Söz konusu alanda içme suyu hattına bağlı olan Fener, İkiztepe, Koruluk gibi onun üzerinde mahallemizin içme suyu sorunu da kökünden halledilmiş olacak. Bu mahallerimizde ciddi su sorunun yaşandığını biliyoruz. Bu sıkıntının giderilmesi açısından çalışmanın çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Bununla birlikte Bafra'da sadece Hacıoğlu İçme Suyu grubu ile birlikte 35 mahallemizin içme suyu problemi halledilmiş olacak” dedi.

İhale yapıldı

İlçenin içme suyu meselesi oldukça önemli olduğunu vurgulayan Kılıç, “Şu anda arıtma çalışması devam ediyor. Yarım kalan ishale hattıyla alakalı da ihale yapıldı. 19 Mayıs Dağköy Barajı'ndaki arıtmaya harcanacak miktar 60, yarım kalan ishale hatlarıyla ilgili yapılan ihale ise yaklaşık 70 milyon lira. Ümit ediyorum ki 2021 yılı sonu itibariyle hem arıtma hem de ishale hatları bitirilerek Bafra'nın içme suyu depomuza gelmiş olacak. İçme suyunun İlçedeki alt yapısı ilgilide görüşmelerimiz de aralıksız sürüyor. İlgili birimlerle sürekli temas halindeyiz. Mevcut alt yapının değişimi de gündemde. Temiz ve berrak su içebilmemiz için mutlaka alt yapının da değişmesi gerektiğini sürekli ifade ve takip ediyoruz. Bu konuda da çalışma yapılacak. Aynı şekilde yağmur sularıyla ilgili de projemiz var. Özellikle belirli bölgelerdeki eksikliğin giderilmesi yönünde de hazırlık yapılıyor ve çalışma başlatılacak” diye konuştu.