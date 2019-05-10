Başkan Kılıç: "Kardeşlik bağlarımızı güçlendirmeliyiz"

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ve eşi Asuman Kılıç, Altınkaya Mahallesi'nde ikamet eden bir ailenin kapısını çalarak Ramazan ayının dördüncü akşamı iftar misafiri oldu.

Ramazan ayı içerisinde farklı zamanlarda bu ziyaretleri sürdüreceğini ifade eden Başkan Kılıç, “İçerisinde bin aydan daha hayırlı bir geceyi barındıran bu mübarek ayda, iftar sofralarımızı bereketlendirmek, sevgi ile kardeşlik bağlarımızı güçlendirmek için daha fazla gayret göstermeliyiz. Bu anlamda ben de vatandaşlarımıza çat kapı misafir olarak iftar sofralarında onlarla birlikte olmak, Ramazan'ın manevi hazzını vatandaşlarımızla paylaşmak istiyorum. Bu yıl her mahallede ayrı iftar programı düzenlemeyi düşünmediğimizi daha önce belirtmiştim. Ancak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın aşevimiz ve Kavakpınar Mahalle Muhtarlığı önünden iftar ve sahur yemeklerini alabilecekleri iki ayrı nokta oluşturarak her gün 2 bin kişilik yemek dağıtımlarımızı sürdürüyoruz. Bunun yanında Aşevimizde de yolda kalan veya evine yetişemeyen halkımıza da iftar yemeği veriyoruz. Değişik mahallelerde eda ettiğimiz teravih namazı sonrası vatandaşlarımızın çay muhabbetlerine ortak oluyoruz. Bu yıl mübarek Kadir Gecesi'nde, 15 Temmuz Demokrasi Meydanımızda büyük bir iftar programı düzenleyerek halkımızla sofralarımızda buluşacağız. İftarın ardından aynı yerde İlçe Müftülüğümüzle birlikte bir program icra ederek inşallah geceyi huşu içerisinde geçireceğiz. Bizlere kapılarını ve gönüllerini açan, sofralarını bizimle paylaşan Çağlayan ailesinin değerli fertlerine sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Allah hepimizin niyetlerini ve ibadetlerini kabul eylesin" dedi.

Aile ise Başkan Kılıç ve eşine ziyaretlerinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.