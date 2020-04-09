Başkan Kılıç: “Maske takmayı ihmal etmeyelim”

Sosyal mesafemizi koruyalım” dedi.

Bafra Belediyesi toplu alanlarda maske takılmasının zorunlu hale gelmesinin ardından ilçenin pazar yerleri başta olmak üzere çeşitli noktalarda vatandaşlara maske dağıttı.

Salgında en etkili mücadele olan sosyal mesafeyi sağlamak amacıyla da çalışmalarına devam eden Bafra Belediyesi salgınının yayılmasını önlemek ve vatandaşların sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacıyla vatandaşlara maske dağıttı. Pazar yerleri ile ilgili alınan kararlar doğrultusunda bu alanlara dezenfektan aparatları yerleştirildi. Bu süreçte bir çok alanda da dezenfekte çalışmasının da devam ettiği öğrenildi.

Vatandaşlardan maske takmayı alışkanlık hale getirmelerini isteyen Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Bildiğimiz gibi market, Pazar, toplu ulaşım gibi toplu alanlarda maske takılması zorunlu hale getirildi. Hepimizin sağlığı için lütfen toplu alanlarda maske takmayı ihmal etmeyelim. Sosyal mesafemizi koruyalım. Bizler bu süreçte her zaman sizlerin yanınızdayız. İnanıyoruz ki, bu zor günleri birlik ve dayanışma içinde aşacak, tekrardan eski güzel günlerimize kavuşacağız” diye konuştu.