Başkan Kılıç: "Mazlumlara el uzatan milletimize sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz”

Bafra Belediyesi'nin her yıl düzenli olarak Ramazan Ayında iki ayrı noktada yaptığı yemek dağıtımının yanında Aşevi'nde verdiği iftara bu yıl da vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Aşevi'ni ziyaret ederek yemek dağıtımlarını inceleyen Başkan Kılıç, iftarda da vatandaşlarla buluştu.

Bafra'da her gün 2 bin kişiye iftar verdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Bafra olarak manevi ikliminden azami derecede istifade etmeye çalıştığımız bir Ramazan ayını daha hep birlikte yaşıyoruz. Toplum olarak diğer zamanlardan daha fazla yardımlaştığımız, daha fazla iyiliklere özen gösterdiğimiz, sofralarımızı daha fazla paylaştığımız bu manevi değeri büyük ay ve günlerinde bizlere bahşedilen ikram çeşmelerinden kana kana içerek istifade etmeye çalışmalıyız. Şükürler olsun ki bunun farkında olan aziz milletimiz her zaman olduğu gibi yardımseverliğini zirveye çıkararak düşkünlerin, yaşlıların ve hastaların elinden tutmayı, fukaraya yardım etmeyi sürdürüyor. Sadece ülkemizde değil dünyanın neresinde olursa olsun mazlumlara el uzatan aziz milletimize sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Bu yıl Ramazan ayında Belediye Aşevi'nde zaman zaman vatandaşlarla bir araya gelerek iftar yapacaklarını ifade eden Başkan Kılıç sözlerini şöyle tamamladı:

“Ramazan ayı içerisinde vatandaşlarımızla çat kapı iftar misafiri olarak, Aşevi'nde buluşarak, iftarda ve sahurda her akşam ayrı bir güzellik yaşıyoruz. Allah birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin. Yolda kalmışlar, evine veya köyüne yetişememiş ya da evinde yemek yapamayacak durumda olan kardeşlerimizin faydalandığı Aşevimizde her akşam yaklaşık 200 kişi oruçlarını açıyor. Burada da bu akşam biz de halkımızla bir araya gelerek iftarımızı ettik. Tabii, burada bu anlamda katkısı olan herkese, hayırseverlerimize, mesai arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu vesile ile bir kez daha herkese, tüm hemşehrilerime ve İslam âlemine hayırlı ramazanlar diliyorum.”