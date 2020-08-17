Başkan Kılıç, mevsimlik işçileri unutmadı

Terme Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, fındık sezonu nedeniyle bölgeye gelerek çadırlarda yaşayan yaklaşık bin 500 mevsimlik tarım işçisine korona virüs salgını nedeniyle yürütülen sosyal yardım çalışmaları kapsamında hijyen paketi ve içme suyu ulaştırdı.

"Görevimizi yapıyoruz"

İlçe genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında mevsimlik işçileri de unutmadıklarını ifade eden Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Ülkemizin farklı şehirlerinden fındık hasadı için Termeye gelen misafirlerimize korona virüs tedbirleri kapsamında yürüttüğümüz sosyal yardım çalışmaları kapsamında hijyen paketi ve içme suyu ulaştırdık. Gurbet elde, sıcak havada para kazanmak kolay değil. Ekiplerimiz sahada işçilerimizin hijyen malzemesi ihtiyaçlarını karşılıyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla toplumumuzun her kesimine ulaşmaya çalışıyoruz. Özellikle bu yeni normalleşme sürecinde bize düşen görevin farkındayız. Sosyal sorumluluk anlayışımızın ve insani yaklaşımımızın gereğini yapıyoruz. Hem hemşehrilerimizden hem de ilçemize gelen misafirlerimizden tek isteğimiz, kendilerini ve sevdiklerini korumak için maske, mesafe ve hijyen kurallarının yanında yetkili makamlarca açıklanan kurallara uymaları" dedi.