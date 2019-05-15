Başkan Kılıç, öğrencilerle sahur yaptı

Alparslan Mahallesi'nde bulunan KYK yurduna ziyaret gerçekleştiren Başkan Kılıç, öğrenciler ve Yurt Müdürü Osman Selçuk Sefa tarafından kapıda karşılandı.

Daha sonra Yurt Müdürü Osman Selçuk Sefa ve beraberindeki öğrencilerle yurdun yemekhanesine geçen Kılıç, gençlerle sohbet ederek sahur yaptı. Sefa'dan öğrenciler ve yurt hakkında bilgi alan Başkan Kılıç, sahur sonrası öğrencilerin ramazan ayını tebrik ederek kendileriyle sahur sofrasında birlikte olmanın mutluluğu içerisinde olduğunu söyledi.

Başkan Kılıç, “Güzel bir bahçesi, geniş alanı ve imkanları olan bir yurt. Öğrencilerimizin burada gayet rahat bir ortamda olduğunu düşünüyorum. İdarecilerimizden aldığım bilgilere ve öğrencilerimizle konuşmalarımızdan çıkan sonuca göre burada memnuniyet söz konusu. İnşallah burada okuduğunuz okullardan başarı ile mezun olur ve en kısa zaman da geleceğe dair adımlar atmayı sürdürürsünüz. Bu süreçte bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.

Öğrencilere hayat boyu başarılar dileyen Başkan Kılıç, programın sonunda hatıra fotoğrafı çektirdi. Kılıç'ın ziyaretinde Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Tokgöz, Şaban Hüryaşar, Meclis Üyesi Yasin Türken, AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Nami Baş, Gençlik Kolları Başkanı Murat Arslan da eşlik etti.