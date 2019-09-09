Başkan Kılıç okulların ilk gününde öğrencileri yalnız bırakmadı

Başkan Kılıç, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlaması nedeni ile gerçekleştirdiği ziyaretlerde ilk olarak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu ile başladı. Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu ile bir süre görüşen ve başarı dileklerini ileten Başkan Kılıç daha sonra, Kızılırmak İlkokulunu ziyaret etti.

Okul Müdürü Arif Şahin ve müdür yardımcıları ekşiliğinde okula yeni başlayan öğrenciler ile sohbet edip heyecanlarını paylaşan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “2019/2020 eğitim-öğretim yılının ülkemize hayırlı olmasını, evlatlarımıza başarı ve mutluluklar getirmesini temenni ediyorum” dedi.