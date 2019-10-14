Başkan Kılıç: "Önemli çalışmalara imza atacağız”

Fatih Mahallesi Muhtarı Yusuf Kavak, Fevzi Çakmak Mahallesi Muhtarı Gültekin Sözen, Alparslan Mahallesi Muhtarı Yalçın Kurtça ve Bahçeler Mahallesi Muhtarı Ali Bilgin ve mahalle sakinleri ile fikir alışverişinde bulunan Başkan Kılıç, Bafra Belediyesi tarafından yapılan hizmetleri anlatarak yeni planlamalar ile ilgili bilgi verdi ve kendisine yöneltilen talepleri yerinde dinledi.

İlçenin dört bir yanına en iyi hizmeti götürmenin gayreti içerisinde olduklarını belirten Başkan Kılıç, “Mahallelerimizi ziyaret ederek devam eden çalışmalarımızın yanı sıra yeni planlamalarımızı, yöre sakinlerinin ihtiyaç ve taleplerini hep birlikte değerlendiriyoruz. Hemşehrilerimizin fikirlerini almak ve görüş alışverişinde bulunmak için yaptığımız bu ziyaretler son derece verimli geçiyor. Allah'ın izniyle Bafra'nın tüm mahallelerinde belediye olarak elimizden geldiğince, gücümüz yettikçe önemli çalışmalara imza atacağız” diye konuştu.

Başkan Hamit Kılıç'a mahalle ziyaretlerinde AK Parti Bafra İlçe Başkanı İbrahim Semiz, Bafra Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Tokgöz ve ilgili birimlerin müdürleri eşlik etti.