İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Kılıç: "Önemli çalışmalara imza atacağız"

Samsun Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, mahallelerin sorunlarını yerinde tespit etmek, esnaf ve vatandaşlarla görüş alışverişinde bulunmak amacıyla gerçekleştirdiği mahalle ziyaretlerine devam ediyor.


Başkan Hamit Kılıç mahalle ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor. Bafra ilçesi Kızılırmak Mahallesi Kabaoğlu Sokak esnafları ve mahalle sakinleri ile sohbet eden Başkan Kılıç, söz konusu sokak ile ilgili planlamalar hakkında bilgilendirmede bulundu. Belediye tarafından yürütülen tüm çalışmaların takibini yaparken aynı zamanda vatandaşların ilettiği istek ve talepleri de imkanlar dahilinde yerine getirmeye çalıştırdıklarını belirten Başkan Kılıç, “Hemşehrilerimiz ile her fırsatta bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Allah'ın izniyle tüm mahallelerimizde belediye olarak elimizden geldiğince, gücümüz yettikçe önemli çalışmalara imza atacağız” dedi.


Başkan Hamit Kılıç'a Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Tokgöz, Meclis Üyesi Cemil Musaoğlu ve Kızılırmak Mahalle Muhtarı Bülent Ersin ve bazı birim müdürleri eşlik etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.