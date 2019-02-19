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Başkan Kılıç: “Onların her zaman yanlarında olacağız"

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, 75.

Yıl Bafra Huzurevi sakinleriyle bir araya geldi.


Duygusal anların yaşandığı ziyarette huzurevinde kalan yaşlı ve bakıma muhtaç kişilerle tek tek ilgilenen Başkan Kılıç, "Türk gelenek ve göreneklerimizde yaşlılarımıza her zaman toplum içerisinde saygı göstermemiz gerekiyor. Onların yalnız olmadığını göstermek amacıyla huzurevini ziyaret ederek yanlarında olduğumuzu bilmelerini istedik. Modern Bafra'yı oluşturmak istiyorsak geleneklerimize sımsıkı sarılmalı ve toplumun tüm kesimleriyle el ele vermemiz gerekiyor” dedi.


Bakıma muhtaç yaşlıların korunması adına yerel yönetim olarak hizmetten kaçınmadıklarını da ifade eden Başkan Kılıç, yaşlıların isteklerini yerine getirmek için çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

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