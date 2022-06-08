Başkan Kılıç: "Sıfır Atık seferberliğinde örnek olmaya devam edeceğiz”

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Hedefimiz daha temiz bir çevre ile birlikte iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmaktır. Bafra olarak Sıfır Atık seferberliğinde örnek olmaya devam edeceğiz” dedi.

Sıfır Atık Projesi'nin birçok alanda hayata geçirilmesi için kolları sıvayan Bafra Belediyesi, 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi çalışmalarında sona geldi. İlçeye kazandırılacak tesis bölgenin en büyüğü olacak. 2000 m2 parsel alanı, 560 m2 inşaat alanına sahip, içerisinde idari binası, 15 adet atık grubu bölmesi, 155 m2 kapalı depo ve 65 m2 atölye alanı olan tesis, önümüzdeki günlerde çevre düzenlemesi tamamlanarak hizmete hazır hale getirilecek. Fevzi Çakmak Mahallesi sınırları içerisinde yer alan tesis, Bafra Belediyesi'nin geri dönüşüm yaparak, daha çevreci, ekonomiye katkı sağlayan belediyeler arasında üst sıralarda yer almasını sağlayacak.

1 milyon TL değerindeki yatırımın tamamının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan hibe olarak Bafra'ya kazandırıldığını ifade eden Başkan Hamit Kılıç, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi'ni Bafra'mıza entegre etmek için uzun süredir bir ekip çalışması yürütüyoruz. Tesisimiz hizmet aşamasına geldi. Böylesi kıymette bir projenin ilçeye kazandırılmasında Çevre, Şehir ve Kültür'den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Samsun Milletvekilimiz Çiğdem Karaaslan başta olmak üzere diğer milletvekillerimizin çok değerli katkıları var. İlçem adına kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bafra'da İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü kuruluyor

Türkiye'nin ilk “Sıfır Atık” temalı doğa festivalini gerçekleştiren ve bölgenin en büyük 1. Sınıf Atık Getirme Merkezini ilçeye kazandırmak için gün sayan Bafra Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik'te yaptığı değişiklik kapsamında “İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü" kuruyor. Çevre kirliliğinin ve küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin azaltılması için Türkiye genelinde yerel yönetimlerde nüfusu 100 binin üzerindeki belediyeler için başlatılan müdürlük kurulma çalışmalarının Bafra'da da hayata geçirilmesi ile ilgili meclis kararı alındı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının genelgesi doğrultusunda sıfır atık ile mücadele kapsamında yeni müdürlüğün kurulacağını vurgulayan Başkan Kılıç, bu müdürlüğün güzel çalışmaları hayata geçireceğini kaydetti. Mücadelenin kapsamının da genişletildiğini ve bakanlığın bu konuda her türlü desteği sunacağını belirten Kılıç, şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızca 2017'de başlatılan Sıfır Atık Projesi'nde ciddi ve sevindirici sonuçlar alınıyor. Bafra Belediyesi olarak bizler de bu doğrultuda üzerimize düşen görevi hassasiyetle yerine getiriyoruz. Hedefimiz ve gayemiz daha temiz bir çevre ile birlikte iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmaktır. Türkiye genelinde başlatılan bu çalışmaların ülkemize her yönüyle büyük katkılar sunacağı gibi, iklim değişikliği ve çevre kirliliğinin önüne geçecektir. Bafra olarak Sıfır Atık seferberliğinde örnek olmaya devam edeceğiz.”