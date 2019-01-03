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Başkan Kılıç ve Milletvekili Yılmaz ile bir araya geldi

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz ile bir araya geldi.


Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz'ın Samsun'daki ofisinde gerçekleşen ziyarette Bafra ve bölge ile ilgili olarak karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Yerel Yönetimler Başkan Yardımcımız ve Samsun Milletvekilimiz Yusuf Ziya Yılmaz ile bir araya gelerek Samsunumuz için yapılan ve yapılması gereken çalışmalar hakkında karşılıklı olarak fikirlerimizi belirttik. Gösterdikleri yakın ilgi ve misafirperverlikten dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

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