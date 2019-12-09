Başkan Kılıç: “Yol haritamız Cumhurbaşkanımız”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği yol haritasına uygun olarak ilerlediklerini belirten Başkanı Hamit Kılıç, “Seçildiğimiz gün itibarıyla artık bize oy versin vermesin, şehrimizdeki herkesin belediye başkanı olarak görev yapmaya her düşünceye açık olmaya özen gösteriyoruz. İlçede yaşamını idame ettiren her kesim ve yaş gurubuna paydaşlarımız olarak bakıyoruz. Onlarla Baframızın sorunlarını çözme konusunda aynı amaç etrafında birleşiyor, görüşlerine önem veriyoruz. Bu anlamda konuşacak ve tartışacağız. Eksikliklerimiz var ise tamamlayacak, yanlışlarımız var ise de düzelteceğiz” ifadelerini kullandı.

Bafra'da ortak akıl hakim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Belediyeler polemik siyaseti değil, eser siyaseti üretme makamlarıdır” sözlerini hatırlatan Başkan Kılıç, “Çalışmadan, çabalamadan, eser vermeden yapılan her çaba şehirlerimize ve insanlarımıza vakit kaybettirmekten, ülkemizin enerjisini heba etmekten öte bir işe yaramaz. Baframızın ve hemşehrilerimizin menfaatleri söz konusu olduğunda toplumumuzun farklı kesimlerini aynı ortak paydada buluşturmak için gerçekten samimi gayret gösterdik. Göstermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Bafra'nın çıkarları her şeyin üstünde

Başkan Kılıç, Bafra'nın çıkarlarının önemli olduğunu belirterek, “Siyasi olarak elbette farklı görüşlere ve duruşlara sahip olabiliriz ama Baframızın çıkarları söz konusu olduğunda birlikte hareket edebilme erdemini gösterebilecek kadrolara sahibiz. Ülkemizin, birliğe, beraberliğe, kardeşliğe en çok ihtiyaç duyduğu bir dönemde burada ortaya koyduğumuz fotoğrafı çok çok önemli görüyorum" diye konuştu.

Hatırlanacağı gibi Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, göreve gelmesi ile birlikte hayata geçirdiği Ortak Akıl Buluşmaların kapsamında aralarında şimdiye kadar görev yapmış belediye başkanları başta olmak üzere, mahalle muhtarları, Galericiler Sitesi, Kızılırmak Sanayi Sitesi, Taksiciler Derneği, Minibüsçüler Derneği, Türk Kamu-Sen, Genç İş Adamları Derneği, Terziler ve Tuhafiyeciler Odası, Marangozlar Odası, Berberler ve Kuaförler Odası, Elektrik ve Elektronikçiler Odası, Müteahhitler, Dolmuşçular ve Gençlerle bir araya gelerek fikir alış verişinde bulunmuştu.