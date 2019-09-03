Başkan Kılıç: "Zabıta ekiplerimiz özveriyle görev yapıyor"

kuruluş yıl dönümü ve 1-7 Eylül arası kutlanan Zabıta Haftası nedeniyle, Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile bir araya geldi.

Başkan Kılıç, bir araya geldiği Zabıta Müdürlüğü personeli ile ilçedeki çalışmalar hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunarak onların sorunlarını dinledi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “1826 yılında kurulan zabıta teşkilatının bu yıl 193. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Toplum olmanın gereği olarak beklenen huzur ve düzeni yerine getirmeye çalışan zabıta ekiplerimiz ilçemizde özveriyle görev yapmaktadır. Zabıta müdürlüğümüz bütün personelleri ile vatandaşlarımızın yanlarında ve onların hizmetindedir. Daha huzurlu, düzenli ve sağlıklı bir Bafra için zabıta personellerimize çalışmalarında yardımcı olmamız gerekiyor. Halkın sağlığını ve huzurunu tehdit eden tüm unsurlarla mücadele eden zabıta teşkilatımızın 193. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutlarken, mesai gözetmeksizin gece gündüz demeden 7/24 özveriyle çalışan ve ilçemize hizmet eden tüm zabıta mensuplarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.