Başkan Kılıç'a mezun olduğu okuldan sürpriz

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç'a, ilkokul tahsilini yaptığı Gazi Osman Paşa İlkokulu'ndan hediye verildi.

Belediye Başkanı Kılıç'ı ziyaret eden Okul Müdürü Recep Dokgöz, Müdür Yardımcısı Asım Tamer Çöller, Başkan Kılıç'a çini çerçeveye basılmış okul kütüğündeki fotoğrafını hediye etti.

Okul Müdürü Recep Dokgöz ziyarette, “Başkanımızın okulumuzdan mezun olduğunu öğrenince okul kütüğüne göz attık. Fotoğrafı bulduktan sonra kendisine sürpriz yaparak hediye etmek istedik. Çini tabak üzerine bastırdığımız ilkokul fotoğrafını kendisine takdim ediyoruz. Belediye Başkanımızı göreve yeniden seçilmeleri nedeni ile tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” dedi.

Hediye edilen fotoğrafın kendisini duygulandırdığını ifade eden Başkan Kılıç ise, "Gazi Osman Paşa İlkokulu Müdürümüz ve Müdür Yardımcımız bize güzel bir sürpriz yaptılar. Yıllar evvel ilkokul tahsilini yaptığım okulun kütüğünde bulunan fotoğrafımızı çini tabakta basılı olarak bizlere hediye ettiler. Fotoğrafı görünce adeta geçmişi yaşadım. Arkadaşlarım, öğretmenlerim ve okul anılarımız geldi bir an gözlerimin önüne. Bizleri yetiştiren değerli öğretmenlerimizi hayırla yâd ediyorum. Eğitim gördüğümüz yıllarda görev yapan öğretmenlerimizden vefat eden varsa onlara da Allah'tan rahmet diliyorum. Hayatta olanlara sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Bu vesile ile ziyaretleri nedeni ile ve bizlere bu duyguları yaşatıp geçmişi, arkadaşlarımızı ve kıymetli öğretmenlerimizi hatırlamaya vesile oldukları için değerli hocalarımıza çok teşekkür ediyorum” diyerek duygularını ifade etti.