Başkan Kılıç'tan 1660 öğrenciye LGS deneme kitabı

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, içerisinde sayısal ve sözel kitapçıkların bulunduğu ‘5 genel deneme' kitabını bu yıl LGS'ye hazırlanan 1660 öğrenciye hediye etti.

Gerçek sınav deneyimi sunan, optik formlu, tamamı video çözümlü, içerisinde 5 genel deneme sınavının bulunduğu kitapları okullarda öğrencilere hediye eden Belediye Başkanı Hamit Kılıç, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, “Sınav sizler için, sizler de bizler için değerlisiniz. Başarı yolunda size en büyük katkının kendinize duyduğunuz güvenden geleceğini unutmayınız. Sizlerden bu sınavı hedeflerinize ulaşabileceğiniz bir fırsat olarak görmenizi ve emeklerinizin karşılığını alarak liselere giriş yolunda atacağınız bir adım olarak değerlendirmenizi istiyorum. Hedeflemiş olduğunuz meslekleri elde edebilme adına Liselere Geçiş Sınavı'ndan (LGS) önce çözeceğiniz denemeler bizden, başarı sizden. Büyük bir azim ve özveriyle sınava hazırlanan kıymetli gençlerimizin ve her zaman yanlarında olan ailelerinin heyecanını paylaşıyor, bu yıl gerçekleştirilecek olan LGS'de geleceğimizin teminatı olan siz değerli gençlerimize başarılar diliyorum” dedi.

Öğrencilerin hedefleri için disiplini ve planlı çalışmalarını isteyen Başkan Hamit Kılıç, sınava girecek tüm öğrencilere başarılar diledi. Kitap dağıtımları yaptığı okullarda öğretmenler ile de sohbet eden Başkan Kılıç'a Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu ve Başkan Yardımcısı Şaban Hüryaşar eşlik etti.

Başkan Kılıç, geçen günlerde de üniversite sınavlarına hazırlanan 1600 öğrenciye, içerisinde 5 deneme bulunan TYT kitabı hediye etmişti.