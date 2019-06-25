Başkan Kılıç'tan Eczacılık Fakültesi teşekkürü

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Ondokuz Mayıs Üniversitesine (OMÜ) bağlı olarak Bafra'da “Eczacılık Fakültesi” kurulmasına ilişkin kararın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Başkan Hamit Kılıç yaptığı açıklamada, “Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı olarak ilçemizde Eczacılık Fakültesi kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'nin 25.06.2019 tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe girmiş olması, şahsım ve ilçemiz komuoyunda büyük bir minnet ve sevinç duyguları ile karşılanmıştır. Şehrin beklentilerini öncelikli görev olarak benimseyip, Bafra heyeti olarak 8 Mayıs 2019 tarihinde YÖK Başkanımıza ilettiğimiz hayalimizin, gerçeğe dönüşmesi; OMÜ bünyesinde ilk kez yer alacak Eczacılık Fakültesinin adresinin Bafra olması, ilçemizi büyük bir heyecanına sevk etmiştir. Kadirşinas Bafralıların hiçbir zaman unutmayacağı böylesi bir hizmetin onayını veren başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç'a, heyetimizde yer alan ve sürecin her aşamasında katısı bulunan AK Parti Samsun Milletvekilimize, Samsun Valimiz Osman Kaymak'a, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç'e, hayırsever Arslan ailesine ve tüm emeği geçenlere şahsım ve ilçem adına teşekkür eder; saygılar sunarım” dedi.