Başkan Kılıç'tan gençlere TYT soru bankası

Her yaştan öğrenciye destek veren Bafra Belediyesi, üniversite sınavına hazırlanan öğrencileri de unutmadı. Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, okullarda üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere TYT 5 deneme sınavı kitabı dağıttı. Atatürk Anadolu Lisesi, Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi ve Anadolu Lisesi okullarını ziyaret eden Başkan Hamit Kılıç, öğrencilerle sohbet ederek, deneme sınavı kitaplarının ilçede bulunan tüm lise öğrencilerine dağıtılacağını söyledi.

Öğrencilerin gerçek sınav deneyimi yaşamaları için ÖSYM tarzında yeni nesil soruların bulunduğu kitapları hediye eden Başkan Kılıç, “İlçemizde gençlerimizin başarı oranlarının yüksek olması bizleri sevindiriyor. İnşallah hep birlikte bu seviyeyi daha da yukarılara çıkaracağız” dedi.

Öğrencilere hedeflerinin ne olduğunu sorarak karşılıklı sohbet eden Başkan Hamit Kılıç, şunları söyledi:

“Sınav sizler için, sizler de bizler için değerlisiniz. Başarı yolunda size en büyük katkının kendinize duyduğunuz güvenden geleceğini unutmayınız. Sizlerden bu sınavı hedeflerinize ulaşabileceğiniz bir fırsat olarak görmenizi ve emeklerinizin karşılığını alarak üniversiteli olma yolunda atacağınız bir adım olarak değerlendirmenizi istiyorum. Hedeflemiş olduğunuz meslekleri elde edebilme adına Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan (YKS) önce çözeceğiniz denemeler bizden, başarı sizden. Büyük bir azim ve özveriyle sınava hazırlanan kıymetli gençlerimizin ve her zaman yanlarında olan ailelerinin heyecanını paylaşıyor, bu yıl gerçekleştirilecek olan YKS'de geleceğimizin teminatı olan siz değerli gençlerimize başarılar diliyorum.”

Başkan Hamit Kılıç'a, Bafra Belediyesi Başkan Yardımcısı Şaban Hüryaşar, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu da eşlik etti. Belediye Başkanı Hamit Kılıç, kitap dağıtımlarının ardından bir süre öğretmenlerle de sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi.