Başkan Kılıç'tan öğrencilere LGS morali

Terme Ortaokulu bahçesinde sınava giren öğrencilerle buluşan Belediye Başkanı Ali Kılıç, LGS sınavına girecek öğrencilere ikramlarda bulunarak, tek tek başarı dileklerini iletti. Heyecanlarına yenik düşmemeleri için telkinlerde bulundu.

İlçedeki 17 sınav merkezinde Terme Belediyesi olarak öğrencilerin rahat bir ortamda sınava girebilmesi için seferber olduklarını dile getiren Başkan Kılıç, "Evlatlarımız uzun zamandır emek harcayıp, çalıştıkları önemli bir sınava girecekler. 8 yıl süren zorlu bir eğitim-öğretim sürecinin ardından hayal ettikleri geleceğe ulaşmanın ilk adımı olan bu sınav çocuklarımızın geleceği açısından çok önemli. Hedefleri için verdikleri emeklere hepimiz şahidiz. Ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarına yürekten inanıyor ve sonuçlar nasıl olursa olsun, LGS'nin onlar için bir başlangıç olması dileğiyle sınavlarında her birine başarılar diliyorum. Bu süreçte pandemi şartlarına rağmen öğrencileri için gecelerini gündüzlerine katan kıymetli öğretmenlerimize ve velilerimize de ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.