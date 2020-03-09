Başkan Kılıç'tan okullara özel ilgi

Sık sık okul ziyaretlerinde bulunan Başkan Kılıç, bu kez Bafra Anadolu Lisesi, Bafra Fen Lisesi ve Barbaros İlkokulunu ziyaret ederek eğitimci ve öğrenciler ile bir araya geldi. Eğitim ve öğretime büyük önem veren gençliği her zaman destekleyen Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, okul ziyaretlerinde; Bafra Anadolu Lisesi Müdürü Cavit Ovalı, Bafra Fen Lisesi Müdürü Kadir Albayrak, Bafra Barbaros İlkokulu Müdürü Recep Özcan, idari ve eğitim kadroları ile bir araya geldi.

Sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Başkan Kılıç, öğrencilere yönelik olarak, “Bulunduğunuz yer önemli değil. Önemli olan başarıya ulaşmak için göstereceğiniz gayretli çalışma. Eğitiminizle ilgilenirken sosyal hayatınızı ihmal etmeyin” tavsiyesinde bulundu.

Sosyal yönü güçlü olanların daha başarılı olacağına inandığını dile getiren Belediye Başkanı Hamit Kılıç, ziyaret ettiği sınıflarda öğrencilerin önerilerini ve isteklerini de dinledi.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, ziyaret ettiği okulların kütüphanelerine Bafra'nın tarihi ve turistik bilgilerini içeren kitaplar hediye etti.