Başkan Kılıç'tan POMEM sınavını kazanan gençlere tebrik

Bafra Belediyesi Spor Müdürlüğü bünyesinde organize edilen Akademi Kurslarında elde edilen başarı oranının kendilerini mutlu ettiğini belirten Başkan Kılıç, “Pandemi sürecinde, yarına hazırlanan gençlerimize yardımcı olmak amacıyla başlattığımız kurslarımız devam ediyor” dedi.

“Gençlerimizi tebrik ediyorum”

Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Spor Akademisi Hazırlık Kurslarımızda POMEM spor mülakatlarına hazırlanan kursiyerlerimizin başarıları bizleri çok mutlu etti. Çok emek gösterdiler, karşılığını alıyorlar. Rabb'im haklarında hayırlısını eylesin. Parkuru geçemeyen kardeşlerimiz de üzülmesinler, tekrar hazırlanıp inşallah onlar da emeklerinin karşılıklarını alacaklar” diye konuştu.

Bafra Belediyesi Spor Akademisi Hazırlık Kursu öğrencilerinden, POMEM sınavını kazanan öğrenciler Belediye Başkanı Hamit Kılıç'a desteklerinden dolayı teşekkür ettiler.