Başkan Kılıç'tan sağlıkçılara yeni yıl sürprizi

Korona virüsü sürecinde büyük bir fedakarlıkla çalışan sağlık çalışanlarına teşekkür eden Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, ilçede çalışan yaklaşık 500 sağlık çalışanına yeni yıl sürprizi yaparak, adlarına özel olarak hazırlanmış "Bu Kalp Sizinle Atar" kupaları hediye etti.

Sağlık çalışanlarının yeni yıllarını kutlayan Başkan Kılıç, "Salgının en başından bugüne kadar tüm dünyaya örnek oldunuz. Mesleki başarılarınız ve yeteneklerinizin yanı sıra, insanı ve vicdani meziyetleriniz herkes tarafından takdir edildi. Bu süreçte üzerinize düşen görevi özverili ve fedakârca ailelerinizden, sevdiklerinizden birçok şeyden feragat ederek yerine getirdiniz, getirmeye de devam ediyorsunuz. Ne kadar teşekkür etsek azdır" dedi.