Başkan Kılıç'tan yatırımcıya destek sözü

Samsun'un Terme ilçesinde düzenlenen Yatırım Teşvik Sistemi tanıtım toplantısında konuşan Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "İlçemize yatırım yapacak her işadamının önünü açmak için elimden geleni yapıyorum, yapmaya da devam edeceğim. Yeter ki siz yatırım yapmak için uğraşın" dedi.

Terme Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TSO) ev sahipliğinde ilçedeki küçük ve büyük ölçekli yatımcılar için kalkınma ajansı tarafından Yatırım Teşvik Sistemi tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıda söz alan Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, yatırımcılara destek sözü vererek, "İlçemize yapılacak her türlü yatırıma elimizden gelen her türlü yardımı yapmaya hazırız. İlçemiz makine sanayiden tarımsal üretime oldukça yüksek potansiyele sahip. Karadeniz sahil yolunun üzerinde bulunmamız, iki havaalanı ve iki limana olan yakınlığımız potansiyelimizi güçlendiriyor. Sera İhtisas OSB ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah tamamlandığında ilçemiz birçok yönden daha ileri bir seviyeye taşınacak. Ben belediye başkanı olarak söz veriyorum, ilçemize yatırım yapacak her işadamının önünü açmak için elimden geleni yapıyorum, yapmaya da devam edeceğim. Yeter ki siz yatırım yapmak için uğraşın. İlçemizi hep birlikte bir adım öteye çalışmak için hep birlikte çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Toplantıya Terme TSO Başkanı Ahmet Ekmekçi ve iş adamları katıldı.