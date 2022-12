Başkan Murzioğlu: “Ana gündem maddemiz her daim kalkınma”

Biz yaptığımız her işte, ortaya koyduğumuz her projede, ilimizin ve ülkemizin gelişmesine katkı vermeyi, daha çok üretmeyi, daha çok istihdam sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

9 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilen seçimlerin ardından güven tazeleyerek 4'üncü kez Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Salih Zeki Murzioğlu, ikinci kez Meclis Başkanı seçilen Haluk Akyüz ve beraberindeki yeni oluşan yönetim kurulu üyeleri, meclis divanı, TOBB delegeleri ve TOBB Samsun Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Mihriban Akyüz, TOBB Samsun Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Ümit Bener Ayla'dan oluşan heyet, Ankara'da bir dizi temaslarda bulundu. Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı'nın da katıldığı Samsun TSO heyeti, ilk olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Hisarcıklıoğlu'ndan övgü

Samsun heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, yeni oluşan yönetime, yeni dönem çalışmalarında başarılar diledi. Konuşmasında Samsun'a da övgüler yağdıran Hisarcıklıoğlu, “Samsun, ülkemizin parlayan bir yıldızı ise bunda bir şeyi takdir etmek lazım. Eğer bir şehrin valisi, milletvekilleri ve belediye başkanları bir ve beraberse, o şehir parlayan bir yıldız haline geliyor. Samsun'daki birlik ve beraberliğinin örnek alınması gerekiyor. Samsun'da çok güzel ve örnek bir birliktelik sağlanmış. TOBB olarak bize düşen görev de sizlerin yapacağı her türlü çalışmaya destek olmak. Ayrıca, TOBB'da Başkan Yardımcım Salih Zeki Murzioğlu başkanımızın da bilgisi, görgüsü ve tecrübesinden Ankara'da yararlanıyorum. Özellikle kısıtlama dönemi başta olmak üzere her dönem iş dünyasının, Samsun'un sorunlarının çözümü noktasında sürekli bizimle temas halinde oldu. Salih başkanımız Samsun'da çok güzel çalışmalara ve projelere imza atıyor. Son olarak Samsunumuza kazandırdığı yeni hizmet binasıyla biz de gururlandık. Huzurlarınızda kendisine teşekkür ediyorum. Sizleri de tebrik ediyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Bir olduk, iri olduk, diri olduk ve bu çatı altında hiçbir zaman ayrımcılık yapmadık. Hep birlikte daha çok çalışarak inşallah ülkemizi daha iyi noktalara taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

Ziyaret sonrası ise Murzioğlu ve Akyüz, Hisarcıklıoğlu'na Samsun TSO'nun yeni hizmet binasının açılışını yaparken yer aldığı fotoğrafı takdim etti.

İş dünyasının sorunları ve beklentileri milletvekilleriyle paylaşıldı

Samsun TSO heyeti ayrıca Ankara'da düzenlediği organizasyonla Samsun milletvekilleriyle bir araya geldi. Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı'nın da katıldığı programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Milletvekilleri Fuat Köktaş, Yusuf Ziya Yılmaz ve Orhan Kırcalı, CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu ve İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar katıldı. Diğer Samsun Milletvekilleri Ahmet Demircan ile Kemal Zeybek yurt dışında olması, Erhan Usta ise bütçe görüşmelerine katılması nedeniyle programda yer alamadı. Bir masa etrafında gerçekleştirilen Samsun zirvesinde, iş dünyasının sorunları ve beklentileri milletvekilleriyle paylaşıldı.

Murzioğlu'ndan teşekkür

Ankara programını değerlendiren Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, yapılan temasların “daha güçlü bir Samsun” için olduğunu ifade ederek, “Samsun Ticaret ve Sanayi Odası olarak kentimizin, ülkemizin kalkınması için çaba harcıyoruz. Her çalışmada, çatı kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve teveccühleriyle yönetiminde birlikte çalışma onuruna nail olduğum onun değerli Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan güç ve destek gördük. Hiç kuşkusuz, yerelde odalar olarak gerçekleştirdiğimiz her çalışmada, yaptığımız her işte başkanımızın katkısı çok büyük. Ziyaret amacımız bizlere verdiği desteğe teşekkür etmek ve başkanımızın yanında ve destekçisi olarak arkasında durduğumuzu göstermek. Ardından da kıymetli milletvekillerimizle bir araya gelerek, çok faydalı ve verimli bir toplantı yaptık. Kendilerine iş dünyamızın taleplerini ve çözüm önerilerini ileterek, karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Burada kentte sağladığımız birlik ve beraberliğimizi pekiştirdik. Milletvekillerimize tek tek teşekkür ediyorum. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası olarak ana gündem maddemiz her daim kalkınma. Biz yaptığımız her işte, ortaya koyduğumuz her projede, ilimizin ve ülkemizin gelişmesine katkı vermeyi, daha çok üretmeyi, daha çok istihdam sağlamayı hedefliyoruz. Her zaman dediğimiz gibi, 'daha güçlü bir Samsun, daha güçlü bir Türkiye'. Bunun için de diyalog önemli ve diyalog ortamından asla vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.