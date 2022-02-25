Başkan Murzioğlu: “Vergi konusunda hassasiyetli olmalıyız”

Vergi konusunda hassasiyetli olmalıyız” dedi.

Samsun Vergi Dairesi Başkanı Metin Uzun ve beraberindeki bir heyet, 33'üncü Vergi Haftası dolayısıyla, Samsun TSO Yönetimi'ni ziyaret etti. Samsun TSO Meclis Başkanı Haluk Akyüz ve yönetim kurulu üyelerinin de bulunduğu ziyarette konuşan Başkan Salih Zeki Murzioğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Vergi Haftası'nı kutladı.

“Vergi konusunda hassasiyetli olmalıyız”

Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, konuşmasında verginin ülkelerin kalkınmasındaki önemine vurgu yaptı. Verginin kamu hizmetlerinin vatandaşlara daha etkin ulaşmasını sağlamasına da değinen Başkan Murzioğlu, “Ancak, hem kalkınma hem de kamu hizmetlerinin sunulması konusunda vergi gelirlerinin zamanında ve sağlıklı toplanması çok büyük bir önem arz ediyor. Onun için toplumun tüm kesiminde hep birlikte vergi bilincinin geliştirmemiz lazım. Devletin ihtiyaç duyduğu gelir kaynaklarının sağlamasında önemli kalemlerden birisi toplanan vergilerdir. Biliyoruz ki; ödenen vergiler hizmet olarak tekrar bize geri dönüyor. Bunun bilincinde ve hassasiyetinde olmalıyız. Her vatandaşın adaletli bir şekilde vergisini ödemesi ve devletin sunduğu kolaylıklardan faydalanması gerekli. Vergilendirilmeyen kazancın da mutlaka hep birlikte karşısında olmalıyız” şeklinde konuştu.

Amaç vergi bilincini oluşturmak

Samsun Vergi Dairesi'nin çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Vergi Dairesi Başkanı Metin Uzun, “Bu yıl 33'üncü Vergi Haftası'nı kutluyoruz. Bu yılki Vergi Haftası'nda da vergi bilincini oluşturmak için bir dizi ziyaret ve etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Bu vesileyle de sizleri ziyaret etmek istedik. Amacımız vergi bilincini oluşturmak, toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesini sağlamak. Samsun'un kanaat önderi bir sivil toplum kuruluşu olarak Samsun TSO bizler için çok önemli. Samsun'un en büyük vergi mükellefleri de sizin üyeniz. Sizlerin üyelerinden toplanan vergiler sayesinde Samsunumuza ve ülkemize değer kazandırıyoruz. Vergi bir vatandaşlık görevi. Oluşturulan bu değerden dolayı sizin nazarınızda tüm vergi mükellefi üyelerinize teşekkür ediyoruz” diye konuştu.