Başkan Mustafa Demir: “Basın halkımızın sesidir”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Halkın gözü, kulağı ve sesi olan basın, bu önemli misyonunu teknoloji boyutunu da geliştirerek eksiltmeden sürdürüyor" dedi.

Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır ve Yönetim Kurulu Üyelerini makamında ağırlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, basının, gelişen teknolojiye de ayak uydurarak 'halkın sesi' olma misyonunu devam ettirdiğini vurguladı. Başkan Demir, "Samsunumuz için çıktığımız bu hizmet yolunda halkın sesi olan basın mensuplarıyla karşılıklı iş birliği içerisinde olmaya devam edeceğiz" mesajını verdi.

Demir'den 'tarafsız basın' vurgusu

19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyelerine ziyaretleri için teşekkür eden Başkan Mustafa Demir, "İl başkanlığım, uzun yıllar süren milletvekilliğim ve bakanlık yaptığım süre boyunca daima siz değerli basın mensuplarıyla yakın ilişki içerisinde oldum. Basının önemine, gücüne daima inandım. Doğru, tarafsız, özgür bir basın ortamının bulunduğu ilin, bölgenin, ülkenin gelişimine katkı sağladığını bizzat tecrübe edinerek gördüm. Günümüzde basın, hız kesmeyen teknolojik yeniliklere de ayak uydurarak, halen halkın sesi, gözü, kulağı olmaya devam ediyor. Basın yayın organlarının bu önemli ve ağır misyona bugün de sahip olduğuna inanıyorum" diye konuştu.

“Tek hedefim, Samsunlulara hizmet”

Samsun'a hizmet etmek için 5 yıllık bir yola koyulduklarını da dile getiren Başkan Demir, "Yola çıktığım ilk günden bu yana söylediğim gibi, şehrimizin tüm bileşenleriyle birlik ve beraberlik içerisinde hizmet etme inancı ve amacındayız. Samsun'a en ufak bir katkı sağlayacak herkese, her kesime, her bileşime açığız. 5 yılın sonunda halkımıza hizmet edebilmiş olmanın mutluluğu içerisinde olmayı arzu ediyoruz. Basınımızın siz değerli temsilcileri ve diğer tüm çalışanlarıyla karşılıklı iş birliği içerisinde olmaya devam edeceğiz. Samsunumuza bir değer katacaksak, bu çok çalışmayla ve birlikte hareket etmeyle olur" şeklinde konuştu.

Cemiyet Başkanı Yusuf Ziya Çakır da, "Samsunumuzda görev yapan basın mensupları olarak sizleri milletvekilliği ve bakanlık dönemlerinizden bu yana yakından tanıyor ve takip ediyoruz. Şimdi başka bir alanda, yine Samsunumuz için çok önemli bir makamda görev yapmak üzere Samsunlulardan yetki aldınız. Tecrübeniz, birikiminiz ile Samsun'a ve Samsunlulara çok önemli hizmetlerde bulunacağınıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Mustafa Demir, yakın ilgi gösterdiği 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyeleri ile günün anısına hatıra fotoğrafı çektirmesiyle ziyaret son buldu.