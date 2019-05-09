Başkan Mustafa Demir: “Biz birlikte güçlüyüz”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Tüm Samsunlu hemşerilerimizle birlikte biz güçlü bir aileyiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Yerel seçimlerin ardından 11 Nisan'da mazbatasını alan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'e 'hayırlı olsun' ziyaretleri devam ediyor. Belediye ile ilgili çalışmaların yanı sıra mesaisinin bir bölümünü vatandaş ziyaretlerine ayıran ve gelen herkesle tek tek ilgilenerek istek ve talepleri dinleyen Mustafa Demir, "Bu birlik ve beraberliğimiz 5 yıl boyunca yapacağımız her çalışmada bizlere güç ve moral verecektir. Çünkü biz birlikte güçlüyüz" diye konuştu.

“Önemli olan halkımızın ne istediği”

Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşların talep ve görüşlerinin her zaman kendileri için çok önemli olduğunu belirten Başkan Demir, “Büyük bir hassasiyetle sürdürdüğümüz belediye başkanlığı görevimiz kapsamında vatandaşlarımızı belediyemizde ağırlamaya devam ediyoruz. Bu buluşmalarımızda vatandaşlarımızın istek ve görüşlerinin yanı sıra sorunlarını dinliyor, onlarla hasbihal ediyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

“Gece-gündüz demeden samsun için”

Vatandaşların fotoğraf çektirme taleplerini de geri çevirmeyen Mustafa Demir, kendisine duyulan güvene ve gösterilen ilgiye teşekkür ederek, "Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne adım attığım ilk günden bu yana bizleri yalnız bırakmayan ve desteğini esirgemeyen tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum. Yol arkadaşlarıma, sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcilerine ve Samsun'da 5 yıl boyunca birlikte mesai yapacağımız kamu kurum ve kuruluşlarımızın temsilcilerine nazik ziyaretleri ve güzel dilekleri için teşekkür ediyorum. Gece-gündüz demeden Samsunumuza hizmet edebilmek için var gücümüzle çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Vatandaşların yoğun ilgisi sürüyor

Başkan Mustafa Demir, ziyaretler kapsamında son olarak Türk Telekom Bölge Müdürü Baki Günay, Ülkü Ocakları Samsun İl Başkanı Arslan Kösef ve yöneticileri, Lösevli Çocuklar Vakfı Sevdanur Kestane, Ahmet İleri Hoca, Samsun Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMMO) Odası Başkanı Hayrul Kayar ve yönetim kurulu üyeleri, Downçed Derneği Başkanı Ulviye Demirer, Hayrat 'Vakfı Samsun Şubesi Ali Hüsrey Yağız, muhtarlar ve çok sayıda vatandaşı ağırladı.