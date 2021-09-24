İhlas Haber Ajansı

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Başkan Mustafa Demir koronaya yakalandı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Kovid-19’a yakalandığını duyurdu.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Kovid-19'a yakalandığını duyurdu.


Sosyal medyadan Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyuran Başkan Demir, “Kıymetli hemşehrilerim; şüpheli bir temastan dolayı yaptırdığım Kovid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Şu an genel sağlık durumum iyi. Arayan, mesaj atan, merak eden herkese ilgi ve alakaları için teşekkür ediyorum. Bu vesile ile tüm hastalarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum” dedi.

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