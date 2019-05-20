Başkan Mustafa Demir'den '19 Mayıs' teşekkürü

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "19 Mayıs'ı Samsun'da, 100 yıllık tarihinde ilk kez bir Cumhurbaşkanımızın katılımıyla, muhteşem bir şekilde kutladık. Bu büyük gurur Samsunlularındır, hemşehrilerime teşekkür ediyorum" dedi.

Ocak ayından bu yana başlattığı 19 Mayıs'ın 100. yılı kutlama etkinlikleriyle adından söz ettiren Samsun, 19 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen programlarla da Türkiye'de gündem oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 19 Mayıs'ın 100 yıllık tarihinde Samsun'da ilk kez bir Cumhurbaşkanı'nın katılımıyla kutlandığını hatırlatarak, Samsunlulara teşekkür etti.

Samsunlu, bayramına sahip çıktı

19 Mayıs coşkusunun sabahın ilk saatlerinde Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladığına dikkat çeken Mustafa Demir, "Günlerdir, haftalardır, aylardır 100'üncü yıla hazırlanan Samsunlular, 19 Mayıs sabahı çok daha büyük coşkuyla, çok daha büyük gururla bayramlarına sahip çıktı. Kentin çeşitli yerlerinde düzenlenen etkinlikler olsun resmi etkinlikler olsun Samsun'umuza yakışır nitelikteydi. Halkımızdaki 19 Mayıs heyecanı ve sevinci, geleceğe çok daha umutla bakmamızı sağladı" diye konuştu.

“Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz”

19 Mayıs 1919'un 100. yılı ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarının yapıldığı Tütün İskelesi'nde ise coşkunun ve gururun doruğa çıktığını ifade eden Başkan Demir, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı buradaki törenler 10 binlerce Samsunlunun Tütün İskelesi'ne akması, bizleri son derece memnun etmiştir. 19 Mayıs şehri Samsun, tarihinde ilk kez bir Cumhurbaşkanı'nın katılımıyla 19 Mayıs'ı kutladı. Bu nedenle katılımlarıyla bizleri onurlandıran Cumhurbaşkanımıza, Samsunlular adına teşekkürlerimizi ve minnetlerimizi sunuyorum" şeklinde konuştu.

Samsunlu olmanın haklı gururu

19 Mayıs'ın, sadece Türk tarihine değil dünya tarihine de nakşedildiğini belirten Mustafa Demir şöyle devam etti:

"Çünkü bu tarihte atılan ilk adım, tutuşturulan ilk kıvılcım, bir milletin kaderini tamamen değiştirmiş, dünyanın adeta merkezinde yer alan Anadolu'da yepyeni bir cumhuriyetin kurulmasını sağlamıştır. Bu nedenledir ki sadece şahsım değil tüm Samsunlular, 19 Mayıs'ın şehrine tabi olmanın haklı gururunu yaşamaktadırlar. Türkiye'nin kurtuluşunun müjdelendi Samsun'dan bir kez daha tüm dünyaya, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet hür ve tam bağımsız bir şekilde yaşacağını gösterdik. Bundan sonra devam edecek olan etkinliklerimizde de aynı ruhla ve aynı gurur taşıyarak 19 Mayıs'ın 100'üncü yılını kutlamaya devam edeceğiz."

Tütün İskelesi'ndeki tarihi fotoğraf

Başkan Mustafa Demir son olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve diğer parti liderleriyle birlikte Tütün İskelesi'nde çektirdiği toplu fotoğrafa da değinerek, "Ülke genelinde büyük ilgiyle karşılanan bu fotoğraf karesi, ülkemizin birlik ve beraberliğinin de fotoğrafıdır. Bu fotoğraf aynı zamanda, Cumhurbaşkanımızın ülkemizin birliği, beraberliği ve bekası için ne kadar önemli bir rol model olduğunun da göstergesidir" değerlendirmesinde bulundu.