Başkan Mustafa Demir'den 'SASKİ logosu' açıklaması

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (SASKİ) logosundan Atatürk'ün çıkarıldığı" yönünde ortaya atılan iddialarla ilgili bir açıklamada bulundu. SASKİ'nin bugüne kadar 'logo'sunun bulunmadığına dikkati çeken Mustafa Demir, "Bu nedenle logodan Atatürk'ün çıkarılması da mümkün değildir" dedi.

“Bahse konu olan logo, Samsun Büyükşehir Belediyesine ait”

Samsun'da son gün 2 gündür gerek sosyal medya mecralarında ve gerekse basın yayın organlarında “Samsun Büyükşehir Belediyesi SASKİ logosundan Atatürk'ün çıkarıldığı” yönünde yansıtılmak istenen konunun tamamen “asılsız” olduğunu belirten Başkan Demir, "SASKİ'nin, kurulduğu 1995 yılından bu yana hiçbir zaman 'logo'su olmamıştır. Bahse konu olan logo, Samsun Büyükşehir Belediyesine aittir. Bu nedenledir ki, 'logo'dan Atatürk'ün çıkarılması' söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

SASKİ'nin 25 yıllık geçmişe sahip bir kurum olduğunu hatırlatan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Çeyrek asırlık geçmişi bulunan SASKİ'nin 'kurumsal kimliğini' oluşturmak adına logo ihtiyacı doğmuştur. Aralık 2019 tarihinden logo çalışması yapılmış ve belediyemiz logomuzun yanında SASKİ logosu ile birlikte kullanılmaya başlanmıştır" diye konuştu.

Bilinen bu gelişmelere karşın son günlerde "SASKİ'nin logosundan Atatürk çıkartıldı" şeklinde gündeme getirilen iddialara tepki gösteren Başkan Demir, "Yanlı, yanlış ve tamamen algı oluşturmaya yönelik çabalar, sonuçsuz kalmaya mahkumdur. Bilerek ve kasıtlı bir şekilde halkımızı yanlış bilgilendirmeye yönelik çaba içerisine girenler hakkında her türlü yasal işlem yapılacaktır" açıklamasında bulundu.