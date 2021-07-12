Başkan Özdemir: "15 Temmuz hain darbe girişimi asla unutulmadı ve unutulmayacak"

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza halkını 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenecek olan doğa yürüyüşü ve bisiklet turuna davet ederek 15 Temmuz'un beşinci yıldönümünde Havza halkıyla yine Kevser Parkında bir araya geleceklerini belirtti.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, 15 Temmuz 2016'da hainlere karşı devletin gösterdiği kararlılık ve milletin gösterdiği kahramanlığın Havza'da yaşatılacağını, 15 Temmuz hain darbe girişiminin asla unutulmadığını ve unutulmayacağını ifade etti.

Başkan Özdemir Havza'da 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Havza Kaymakamlığı, Havza Belediyesi, Havza İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliği ile çeşitli etkinlikler gerçekleştireceğini belirterek, “Tüm halkımızı etkinliklerimize davet ediyorum” dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü etkinlikleri kapsamında ilk etkinliğin 14 Temmuz Çarşamba günü düzenleneceğini belirten Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Etkinliklerimiz 14 Temmuz Çarşamba günü saat 09.00'da Kılavuz Ormanı'nda düzenlenecek doğa yürüyüşü ile başlayacak. İlçe stadı önünden başlayacak olan ve Kılavuz Ormanı'nda belirlenen yaklaşık 3 kilometrelik güzergahta devam eden yürüyüş yine ilçe stadında sona erecek” dedi.

Özdemir ikinci etkinliğin ise yine 14 Temmuz'da gerçekleştirileceğini ifade ederek, "İlkini 2019 yılında gerçekleştirdiğimiz ve ilçemizde geleneksel hale getirmek için çalıştığımız bisiklet turumuzu bu yıl 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü teması ile düzenleyeceğiz. Saat 17.17'de Kevser Parkı'ndan başlayacak olan ve yaklaşık 6 kilometre uzunluğunda bir parkurdan oluşan bisiklet turumuz yine Kevser Parkı'nda sona erecek. Tüm halkımızı bisikletleri ile 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü bisiklet turumuza davet ediyorum" diye konuştu.

Başkan Özdemir15 Temmuz Perşembe günü şehitlik ziyareti yapılacağını ve ardından şehitler için Kevser Camisi'nde mevlit okutulacağını kaydederek, "15 Temmuz akşamı ise Kevser Parkında Havza halkı ile bir araya geleceğiz. Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı ilçemizde o gün Havzalı hemşerilerimizin gönlünde yanan özgürlük ve bağımsızlık ateşi 15 Temmuz'da yeniden yandı. Dünden bu güne devletine ve milletine sahip çıkan tüm Havzalı hemşerilerimiz etkinliklerimize davet ediyorum" şeklinde konuştu.