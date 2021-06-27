Başkan Özdemir: “Amacımız en kaliteli hizmeti en kısa sürede halka ulaştırmak”

Başkan Sebahattin Özdemir, beraberindeki heyet ile birlikte kırsal mahalle ziyaretleri kapsamında Şerifali, Kirenlik, Hacıbattal, Dereköy, Demiryurt ve Ilıca mahallelerini ziyaret ederek burada mahalle muhtarları ve mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Yapılan ziyaretlerde vatandaşlar ile sohbet eden Özdemir, Havza Belediyesinin çalışmalarına devam ettiğini belirterek, “Hayatın her alanında kırsal mahallelerimize hizmet için çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Yaptığımız ziyaretlerde amacımız sizlerin taleplerini sizlerden dinlemek ve bu taleplere uygun çözümler üretmek. Tüm çabamız halkımıza hak ettiği en kaliteli hizmeti en hızlı şekilde ulaştırmak” dedi.

Özdemir, aşı sırası gelen herkesten aşılarını olmalarını, maske, mesafe ve temizlik kurallarına sıkı sıkıya uymalarını isteyerek, “İnşallah kısa süre sonra bu hastalığı hayatımızdan çıkaracağız. Bunun için aşı tek silahımız” diye konuştu.