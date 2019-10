Başkan Özdemir: “Ayrımız, gayrımız yok”

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Halkımıza hizmet için ayrımız, gayrımız yok” dedi.

Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i makamında ziyaret etti. İkili halka saha iyi hizmet vermek için fikir alışverişinde bulundu.

Ziyarette her iki ilçenin yakın ilişkiler içerisinde olduğunu belirten İbrahim Sadık Edis, “Her iki ilçe kardeş, bizlerin ve halkımızın gözünde bu böyle. İlçelerimiz için yapılacak her şeyde ortak hareket etmek için fikir alışverişini önemsiyor ve fırsat buldukça kendi aramızda istişare yapıyoruz. Bölgemizin kalkınması için yapılabilecek her türlü işbirliği içerisinde olacağız” diye konuştu.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ise birlikteliğin önemine işaret ederek, "Havza ve Vezirköprü birbirine yakın iki komşu ilçe. Bizlerin ayrımız, gayrımız yok. Yapmış olduğumuz bu değerlendirme toplantıları ile birbirimize yardım ve halkımıza hizmet konusundaki gereksinimleri ortaya koyuyor ve ortak çözümler buluyoruz. Başkanımın değindiği üzerine halkımıza hizmet konusunda her iki belediye de bir birinin yanında. Ziyaretlerinden ötürü Sayın Başkanım ve heyetine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Ziyarette Edis'e Vezirköprü Belediye Başkan Yardımcısı Salih Sefacı ve bazı belediye meclis üyeleri eşlik etti.