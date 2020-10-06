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Başkan Özdemir: “Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız”

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız.

Rabb'im onları muzaffer kılsın” dedi.


Havza Belediyesi meclis toplantısında konuşan Başkan Sebahattin Özdemir, “Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız. Kardeşlerimiz Türk asaletine ve onuruna yakışır şekilde cephede gereğini yaparken, hiçbir vicdani değere sığmayacak ve uluslararası hukuka sığmayan şekilde sivilleri hedef alan Ermenistan'ı kınıyoruz. Ermenistan tarafından işgal edilmiş topraklarını geri almak için kardeş ülkemiz Azerbaycan ordusu büyük mücadele veriyor. Rabb'im onları muzaffer kılsın. Türk milleti olarak dualarımız kardeşlerimizle birlikte. Allah yar ve yardımcıları olsun” ifadelerini kullandı.


Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “Yoğun şekilde pandemi ile mücadele ederken bir taraftan da özellikle kırsal mahallelerimize hizmetlerimize devam ediliyor. Havza'yı layık olduğu hizmeti yapmak içi elimizden geleni hep beraber sonuna kadar çalışmaktayız” diye konuştu.


Daha sonra meclis toplantısında gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

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