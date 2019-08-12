Başkan Özdemir: “Bayram boyunca tüm birimlerimiz görevde”

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Havza ilçe Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “Havza Belediyesi olarak Kurban Bayramında halkımızın rahatı için temizlik işleri müdürlüğümüz ve zabıtamız olmak üzere gerekli tüm birimlerimizin görevinin başında ve göreve hazır” dedi.

Havza Belediyesince Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi. Havza Belediyence belediye binası önünde kurulan bayramlaşma çadırında gerçekleştirilen bayramlaşma programında konuşan Havza Belediye Başkanı Özdemir, bayramların birleştirici gücünün olduğuna vurgu yaparak, “Bayramlar paylaşmanın ve yardımlaşmanın müstesna günü bu nedenle bayram birlik ve beraberliğe vesile oluyor. Havza Belediyesi olarak Kurban Bayramında halkımızın rahatı için temizlik işleri müdürlüğümüz ve zabıtamız olmak üzere gerekli tüm birimlerimizin görevinin başında ve göreve hazır. Sılay-ı Rahim yapan hemşerilerimizin sayesinde ilçemiz yoğun bir bayram yaşamakta” dedi.

Programa ayrıca, AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri, şehir dışındaki hemşeri derneklerinin temsilcileri, belediye çalışanları ve vatandaşlar katıldı.