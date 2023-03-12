Başkan Özdemir: “Belediye olarak takım ve futbolcularımızın yanındayız”

Samsun'un Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Belediyespor'un ilçenin önemli marklarından biri olduğunu belirterek, takım ve futbolcuların yanında olduklarını söyledi.

Samsun Süper Amatör Ligi'nde yaşanan mücadele sonrası Bölgesel Amatör Lig'e çıkmak için Samsun Mehmet Kambur Süper Amatör Ligi (SAL) Play-Off maçlarında mücadele veren Havza Belediyespor takımına Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir tarafından moral ve destek kahvaltısı düzenlendi.

Kahvaltı programında futbolcular ile ilgilenen ve sohbet eden Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Belediyespor'un ilçenin önemli değerlerinden biri olduğunu söyledi. Başkan Özdemir, “Havza Belediyespor ilçemizin önemli marklarından biri. Bu yıl yakaladığı başarı grafiği ile bir üst ligde mücadele etmek için play-off maçları oynayan takımıza başarılar diliyorum. Havza Belediyesi olarak her zaman takımızın ve futbolcularımızın yanındayız” dedi.

İlçede özel bir tesiste düzenlenen kahvaltı programına ayrıca Havza Belediyespor Kulüp Başkanı Aziz Pekşen, Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar, Havza Madeni İşler Odası Başkanı Cesur Şahin, Belediye Halkla İlişkiler Müdürü Zeki Kurt, kulüp yönetimi, teknik heyet ve futbolcular katıldı.