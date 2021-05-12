Başkan Özdemir: “Bu bayram evde kalalım”

Ramazan Bayramı öncesi Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve beraberindekiler ilçe mezarlığını ziyaret etti. Havza Belediyesi tarafından düzenlenen ziyarette sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile boş kalan kabristanda Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu.

Başkan Sebahattin Özdemir yaptığı açıklamada, “Havza Belediyesi olarak bayram boyunca halkımızın huzuru için her türlü tedbiri aldık. Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğümüz bayram boyunca görevlerinin başında olacak. Bu yıl bir birimize misafir olmadan ve sarılmadan bir bayram daha yaşayacağız. Ama inşallah önümüzdeki yıl büyüklerimizin ellerini öpeceğimiz ve sarılarak birlik ve beraberliğimizi göstereceğimiz bayramları tekrar göreceğiz. Bunun için biraz daha sabırlı olmak lazım. Bir dahaki bayramlar için bu bayram evde kalalım. Bu vesile ile tüm İslam aleminin, ülkemizin ve Havzalı hemşirelerimizin Ramazan Bayramı'nı kutlarım” diye konuştu.

Başkan Özdemir daha sonra ise ilk olarak Şehit Piyade Onbaşı Onur Yavan'ın kabrini ziyaret ederek dua etti ve burada bulunan ailesi ile bayramlaştı. Özdemir mezarlık ziyaretinin son bölümünde ise yaklaşık 3 ay önce geçirdiği bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden “Yol arkadaşım” dediği Havza Belediyesi Makam Şoförü Osman Altınışık'ın kabrini ziyaret ederek dua etti.