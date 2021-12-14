Başkan Özdemir: “Canlı hayvan pazarımızı inşallah kısa süre sonra hizmete açacağız”

İnşallah kısa süre sonra hizmete açacağız” dedi.

Samsun Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ömer Baykut, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i makamında ziyaret etti. Baykut, birlik çalışmaları hakkında Özdemir'e bilgi verdi. Ziyarette Havza'da süt toplama merkezi yapımı, büyükbaş hayvan sayısının arttırılması ve ırk ıslahı ile ilgili konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Samsun Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ömer Baykut, Başkan Özdemir'e ilgi ve alakasından dolayı teşekkür ettiğini belirterek, “İlimiz genelinde sığır yetiştiriciliğinin yaygınlaşması için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz” diye konuştu.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise bölgede hayvancılığın önemli bir ekonomik kapı olduğunu dile getirdi. Canlı hayvan pazarıyla ilgili çalışmanın son durumundan bahseden Özdemir, “Besicilerimize ve çiftçilerimize katkı sunmak adına elimizden geleni yapmaktayız. Hayvancılığının yaygınlaşması sadece ilçemiz için değil ülkemiz için önemli bir konu. Havza Belediyesi olarak canlı hayvan pazarımızın modernizasyonunu hızlı bir şekilde yürütmekteyiz. İnşallah kısa süre sonra hizmete açacağız. Canlı hayvan pazarımız bölge çiftçimize önemli katkı sağlayacak” şeklinde konuştu.

Ömer Baykut'a ziyaretinde, yönetim kurulu üyeleri Hasan Ergül, Kenan Yıldırım ve Cemal Hacıoğlu eşlik etti.