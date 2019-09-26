Başkan Özdemir: “Daha temiz bir Havza için çalışıyoruz”

Başkan Özdemir, “Daha temiz bir Havza için çalışmaktayız” dedi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, belediye atölyesini ziyaret ederek yeni gelen çöp konteynerlerini inceledi. Başkan Sebahattin Özdemir, ilçe merkezinde bulunan çöp konteynerlerinin yenisi ile değiştirildiğini belirterek, “İlçe merkezindeki konteynerlerinin yetersiz gelmesi üzerine yenileri ile değiştirildi. Havza Belediyesi olarak daha temiz bir Havza için çalışmaktayız. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz 24 saat çalışma düzeni ile ilçemize hizmet vermekte” dedi.

Özdemir ilçe sakinlerinden yapılan çalışmalar destek olmalarını isteyerek, “Halkımızdan ricamız çöplerini poşetli ve düzgün şekilde konteynerine atmaları. Bu şekilde hem ilçemiz daha temiz olacak hem de ekiplerimiz zamandan tasarruf ederek daha kaliteli, daha hızlı hizmet verecekler” şeklinde konuştu.

Başkan Sebahattin Özdemir, Temizlik İşleri Müdürü Zeki Kurt'tan yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Kurt, temizlik işleri ekiplerinin düzenli olarak merkez ve kırsal mahallelerde temizlik faaliyetlerinin devam ettiğini belirtti.