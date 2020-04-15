Başkan Özdemir: “Halkımız için 24 saat çalışıyoruz”

Biz halkımız için 24 saat çalışıyoruz” dedi.

Havza Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı dezenfeksiyon ekibi tarafından Boyalıca Mahallesi'nde dezenfekte çalışması gerçekleştirildi. Temizlik İşleri Müdürü Zeki Kurt'un koordinesinde devam eden ve gece yapılan çalışmalar kapsamında su arazözü vatandaşın kullandığı alanları sokak sokak dolaşarak temizledi.

Alınan tedbirlere uyulmasının önemli olduğunu belirterek Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise, “Belediye olarak bizler üzerimize düşen ne varsa yapmaktayız. Temizlik işlerimiz ve Zabıta Müdürlüğümüz çalışmalarına ve denetimlerine aralıksız devam etmekte. Halkımız evde kalsın, halkımız evde kaldığı sürece bu ileten en kısa sürede kurtulacağız. Biz halkımız için 24 saat çalışıyoruz” diye konuştu.