Başkan Özdemir: “Havza'da işsizliğe çare mesleki eğitim olacak”

Havza Organize Sanayi Bölgesi'nin(OSB) ihtiyaç duyduğu ara elman ve gençlere meslek eğitim ile buluşturmak için başlatılan mesleki eğitim çalışmaları kapsamında Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ile Havza Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Özgüngör, Havza OSB'de üretime geçen ve endüstriyel fırın imalatı yapan fabrikayı ziyarete ederek incelemelerde bulundular.

Ziyarette sanayici Fatih Akdil, sanayilerde yetişmiş ara eleman ihtiyacının karşılanmasının önemli olduğunu belirterek, “Sanayici olarak yetişmiş ara eleman bizler için çok önemli. Bu konuda ilçemizdeki yürütülecek ve gençlerimizi meslek sahibi yapacak olan mesleki eğitim çalışmalarına destek olmak için elimizden geleni yapmaya hazırız” dedi.

“Havza'da işsizliğe çare mesleki eğitim olacak”

Başkan Sebahattin Özdemir ise mesleki eğitimin memleket meselesi olduğunu belirterek, "Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde mesleki eğitimin önemi ayrı bir noktada. Ülkemizin kalkınması ve gelişmesi için sanayimizin güçlü olması, bunun içinde yetişmiş kalifiye elemanlara ihtiyacımız var. Havza Belediyesi olarak bu bilinç içerisinde öncelikle Havza OSB'mizin yetişmiş ara eleman ihtiyacını karşılamak ve işsiz gençlerimizi meslek sahibi yapmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Burada sanayicilerimiz, eğitimcilerimiz ve bizlere önemli roller düşüyor. Bu konunun iki tarafı olan sanayi ve eğitim ayaklarının ortak hareket etmeleri ülkemiz geleceği için çok önemli. Havza Belediyesi olarak ilçemizin, bölgemizin ve ülkemizin geleceğine destek olmak adına yapılacak her türlü çalışmanın içerisinde olacağız” diye konuştu.