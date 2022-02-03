Başkan Özdemir huzurevi sakinleri ile curling ve bocce oynadı

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Huzurevi'ni ziyaret ederek huzurevi sakinleri ile curling ve bocce oynadı.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ile Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, Regaib Kandili nedeni ile Havza Huzurevi sakinleri ile bir araya geldi. Huzurevi sakinlerinin kandili kutlayan Başkan Özdemir Regaib Kandili'nin feyizli ve bereketli bir gece olduğunu vurgulayarak, “Regaib Kandiliniz mübarek olsun, yuvalarınız ilahi şefkat ve rahmetin nuruyla aydınlansın. Regaib, kelime manasıyla, ‘çok meyledilen, arzulanan, armağan edilen' anlamlarına gelir. Bu mübarek gecede yüce Allah, kullarına bol bol rahmet ve ikramlarda bulunduğu için bu adı almıştır. Bu kutsal gecede, hatalarımızdan, zaaflarımızdan arınmak, daha iyi insanlar olabilmek için tövbe ve dualar edeceğiz. Allah'tan, rahmet ve bağışlanma dileyeceğiz. Regaib Kandili'nin gönüllerimize manevi hazineler sunmasını diliyorum. Bütün hemşehrilerimin ve İslam aleminin Regaib Kandili'ni kutluyorum" dedi.

Daha sonra ise Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ile Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun huzurevi sakinleri ile birlikte curling oynadılar.

Başkan Özdemir ve Uzun, son olarak Havza Huzurevi Müdürü Hasan Göktuğ'u makamında ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldılar.