Başkan Özdemir: “İşçimize enflasyon oranı üzerinde bir zam ile sözleşmemizi imzaladık"

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “İşçimize enflasyon oranı üzerinde bir zam ile sözleşmemizi imzaladık ”dedi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'in makamında kadrolu 18 işçiyi kapsayan 1 yıllık toplu iş sözleşmesi Havza Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası arasında imzalandı. Sözleşme kapsamında işçiler yevmiyelerine yüzde 15, sosyal haklarda ise yüzde 10 zam yapılacak. Hizmet-İş Sendikası Samsun Şube Başkanı Ziya Uzun, “Günün şartlarına göre başarılı bir sözleşmeye imza attık" diye konuştu.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise “Bir yıllık bir toplu iş sözleşmesine imza attık. Söz verdiğimiz gibi çalışanlarımız için elimizden geleni yaptık. İşçimize enflasyon oranı üzerinde bir zam ile sözleşmemizi imzaladık. İmkanlar dahilinde işçi kardeşlerimizin yevmiyelerine yüzde 15, yan ödemelerine ise yüzde 10 zam yaptık. Havza Belediyesinin yürüttüğü hizmetlerde işçi kardeşlerimizin emekleri büyük. Başarı ekip işidir. Tüm imkanlarımız ile çalışanlarımızın yanındayız. Yeni sözleşmemiz işçilerimize, sendikamıza ve belediyemize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.